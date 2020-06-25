ترامب: الرئيس البولندي دودا سيفوز في الانتخابات المقبلة

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع فوز نظيره البولندي أندريه دودا في الانتخابات المقبلة في بولندا.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البولندي خارج البيت الأبيض قبل أيام من عملية التصويت: "أعرف أن أمامه انتخابات قادمة وأعتقد أنه سيحقق نجاحا كبيرا".

وأشاد ترامب بالعلاقات مع بولندا، مشيرا إلى أنها حققت هدف حلف شمال الأطسي (ناتو) المتمثل في الوصول بالإنفاق الدفاعي إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقال ترامب: "سنكون راضين فقط عندما يدفع جميع الأعضاء حصتهم العادلة" ، مضيفًا أن ثمانية أعضاء فقط من حلف الناتو، والولايات المتحدة يحققون هذا الهدف.

وفي بيان مشترك، قالت الولايات المتحدة وبولندا إنهما "ستستمران في تعميق تعاوننا الدفاعي"، بما في ذلك تعزيز قدرات الولايات المتحدة ذات الصلة بالدفاع والردع في بولندا.

وقال ترامب إن بعض القوات التي تخطط الولايات المتحدة لسحبها من ألمانيا سيتم نشرها في بولندا، بينما سيعود العدد الباقي من القوات إلى الولايات المتحدة أو ستتم إعادة نشرها.

وأوضح ترامب أن بولندا ربما تشتري تكنولوجيا أمريكية لتطوير منشآتها النووية.

ووقع البلدان إعلانا مشتركا بشأن شبكات الجيل الخامس للإنترنت وتعهدا باستخدام "مزودي الخدمات الآمنين والموثوق بهم وكذلك بالنسبة للمعدات وشبكات الإمداد في شبكات الجيل الخامس لدينا".