أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

ترامب: الرئيس البولندي دودا سيفوز في الانتخابات المقبلة

02:25 ص الخميس 25 يونيو 2020
ترامب: الرئيس البولندي دودا سيفوز في الانتخابات المقبلة

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع فوز نظيره البولندي أندريه دودا في الانتخابات المقبلة في بولندا.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البولندي خارج البيت الأبيض قبل أيام من عملية التصويت: "أعرف أن أمامه انتخابات قادمة وأعتقد أنه سيحقق نجاحا كبيرا".

وأشاد ترامب بالعلاقات مع بولندا، مشيرا إلى أنها حققت هدف حلف شمال الأطسي (ناتو) المتمثل في الوصول بالإنفاق الدفاعي إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقال ترامب: "سنكون راضين فقط عندما يدفع جميع الأعضاء حصتهم العادلة" ، مضيفًا أن ثمانية أعضاء فقط من حلف الناتو، والولايات المتحدة يحققون هذا الهدف.

وفي بيان مشترك، قالت الولايات المتحدة وبولندا إنهما "ستستمران في تعميق تعاوننا الدفاعي"، بما في ذلك تعزيز قدرات الولايات المتحدة ذات الصلة بالدفاع والردع في بولندا.

وقال ترامب إن بعض القوات التي تخطط الولايات المتحدة لسحبها من ألمانيا سيتم نشرها في بولندا، بينما سيعود العدد الباقي من القوات إلى الولايات المتحدة أو ستتم إعادة نشرها.

وأوضح ترامب أن بولندا ربما تشتري تكنولوجيا أمريكية لتطوير منشآتها النووية.

ووقع البلدان إعلانا مشتركا بشأن شبكات الجيل الخامس للإنترنت وتعهدا باستخدام "مزودي الخدمات الآمنين والموثوق بهم وكذلك بالنسبة للمعدات وشبكات الإمداد في شبكات الجيل الخامس لدينا".

دونالد ترامب أندريه بولندا الانتخابات المقبلة

الخبر التالى:

عشرات الدول تدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد تهديد من الولايات المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 58141

    عدد المصابين

  • 15535

    عدد المتعافين

  • 2365

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9285839

    عدد المصابين

  • 4996871

    عدد المتعافين

  • 477007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان