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الدفع بعناصر من الحرس الوطني لحماية المعالم الأثرية في واشنطن

01:20 ص الخميس 25 يونيو 2020
الدفع بعناصر من الحرس الوطني لحماية المعالم الأثرية في واشنطن

الحرس الوطني

واشنطن - (د ب أ):
ذكر المتحدث باسم الحرس الوطني في واشنطن، كريج كلابر الأربعاء بأنه تم الدفع بـ 400 من عناصر الحرس لحماية المعالم الأثرية، بناء على طلب الحكومة الأمريكية.

وأضاف كلابر أن تلك القوات على أهبة الاستعداد لدعم الشرطة في المواقع الأثرية الرئيسية لمنع أي تشويه أو تدمير.

وأسقط متظاهرون في جميع أنحاء البلاد تماثيل ذات موروثات عنصرية في الأسابيع الأخيرة، وقاموا بتدميرها.

وانطلقت المظاهرات ضد وحشية الشرطة والعنصرية بعد وفاة جورج فلويد على يد أحد عناصر الشرطة في ولاية مينيسوتا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي: "الكثير من الأشخاص الذين يسقطون التماثيل لا يعرفون حتى ما هي هذه التماثيل".

وأضاف أنه سيوقع أمرا تنفيذيا لحماية التماثيل والأثار "قبل نهاية الأسبوع".

وأوضح أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) يحقق مع مئات الأشخاص المتهمين بتشويه التماثيل والإضرار بمبان.

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