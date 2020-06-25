احتجاجات بعدة مناطق في لبنان بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار

بيروت - (د ب أ)

قطع ناشطون من الحراك الشعبي، مساء اليوم الأربعاء، عددا من الطرق في العاصمة بيروت وفي شمال لبنان وجنوبه، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.

وقطع عدد من الناشطين في الحراك الشعبي في مدينة طرابلس شمالي لبنان عددا من الطرق بالإطارات المشتعلة والعوائق والحجارة؛ احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار، والأوضاع المعيشية الصعبة.

وفي بيروت نفّذ عدد من المحتجين وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان المركزي احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقطع عدد من المحتجين طريق جسر الرينج في بيروت وافترش بعضهم الأرض، مرددين شعارات داعية إلى التحرك غدا الخميس احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن سعر صرف الدولار لامس اليوم الأربعاء عتبة الـ 6500 ليرة لبنانية في السوق السوداء فيما حددت نقابة الصرافين سعره اليوم بـ 3850 ليرة.