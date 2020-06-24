فرنسا تضع برنامجا جديدا للتسريح المؤقت بسبب كورونا

باريس - (د ب أ)

يخطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لوضع برنامج جديد للتسريح المؤقت بسبب فيروس كورونا المستجد، يمكن أن تغطي الدولة بموجبه حصة كبيرة من الرواتب المفقودة لمدة تصل إلى عامين لحماية الوظائف، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تحاكي الحكومة أيضا نظام "كورتس اربايت" للعمل لمدة قصيرة، الذي يحظى بإشادات كبيرة في ألمانيا وستقدم الحكومة نظاما قياسيا جديدا للتسريح المؤقت، إلا أن الشروط المتعلقة بذلك ستكون أقل سخاء بكثير.

ويأتي تمديد الأداة الرئيسية لمكافحة الأزمات في الوقت الذي تستكشف فيه الحكومات الأوروبية كيفية تطويع تدابير الطوارئ العديدة التي تم وضعها لحماية الشركات والوظائف أثناء عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا.

وتكمن المشكلة الآن في أن الاقتصاد لن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة سريعا، لذلك لا يمكن سحب الدعم بسرعة كبيرة. ومن ناحية أخرى، إذا تدفقت الأموال لفترة طويلة للغاية، فقد ينتهي الأمر بإهدارها على الوظائف الداعمة التي لن تظل قابلة للاستمرار في اقتصاد ما بعد كورونا، وتمنع العاملين من الانخراط في إعادة التدريب للحصول على وظائف أفضل.