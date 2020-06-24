الجيش الليبي: تركيا تحاول التغلغل في عدد من الدول الإفريقية

بنغازي - أش أ

كشف المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، عن أن دولة تركيا تحاول التغلغل في عدد من الدول الإفريقية مثل النيجر وتشاد ومنطقة القرن، محذرًا من أن تواجد تركيا في ليبيا خطر على المنطقة بأسرها.

لافتًا إلى أن هناك قطعا بحرية تركية عسكرية قبالة السواحل الليبية وأن الطيران التركي يواصل رحلاته إلى مصراتة، وأن طائرات شحن عسكرية تركية تنقل السلاح إلى ليبيا.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي نقلته بوابة إفريقيا الإخبارية اليوم الأربعاء، إن الجيش الوطني الليبي جاهز للتعامل مع أي حالة طارئة في أي وقت، مشيرًا إلى أن دولة تركيا بأوامر من رجب طيب أردوغان تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا، ومنوهًا بأن أكبر ضربة وجهت للجيش التركي عندما ظهرت صور لأفراده وهم عرايا.

ورحب المسماري بتصريحات الرئيس التونسي الأخيرة بشأن ليبيا، مثمنًا من موقف الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قال إن "شرعية الوفاق مؤقتة"، منددًا بموقف رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الذي قال إن "لديه سيطرة على مناطق في تونس، وهو الآن من يثير المتاعب ضد الرئيس التونسي".

واتهم اللواء المسماري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعمل لصالح أجهزة مخابرات تابعة لدول أخرى لم يسمها، وأنه (أي أردوغان) لا يعمل لصالح الشعب التركي"، مؤكدًا أنه يتحدى رغبة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في ليبيا.