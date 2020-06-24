الوزراء الإسرائيلي يوافق على تتبع الهاتف للحد من تفشي كورونا

تل ابيب - (د ب ا)

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، على تشريع يقضي بالسماح لوكالة الأمن الداخلي بتتبع حركة مرضي فيروس كورونا من خلال تقنية تتبع الهاتف، حسبما ذكرت قناة "إن 12" الاخبارية التليفزيونية اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الاجتماع: "إذا لزم الأمر، فإن هذه الأداة ، التي سيتم رصدها بالكامل، سوف تخدمنا حال انتشار الوباء".

ويبحث نتنياهو استئناف استخدام أداة تتبع "كوفيد-19"المثير ة للجدل. ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتم الاستعانة بالخوارزميات والذكاء الاصطناعي في أنحاء العالم لمكافحة وباء فيروس كورونا الذي يهدد أرواح ملايين البشر، ولكن هناك أيضًا مخاوف من أن إجراءات المراقبة

التي تستخدم عادة ضد الإرهابيين والمجرمين ، سوف يتم الاستعانة بها لتتبع المعارضين وانتهاك خصوصية جميع الأفراد.

وفي وقت سابق العام الجاري، سمحت إسرائيل لوكالة الأمن الداخلي باستخدام تقنية التتبع لمكافحة الإرهاب في رصد من يتصلون بمصابي كورونا، ووصف النقاد تلك الخطوة بأنها سابقة خطيرة وتم وقف استخدامها بعد تراجع تفشي الفيروس.