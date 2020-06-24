أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

الوزراء الإسرائيلي يوافق على تتبع الهاتف للحد من تفشي كورونا

10:40 م الأربعاء 24 يونيو 2020
الوزراء الإسرائيلي يوافق على تتبع الهاتف للحد من تفشي كورونا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تل ابيب - (د ب ا)

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، على تشريع يقضي بالسماح لوكالة الأمن الداخلي بتتبع حركة مرضي فيروس كورونا من خلال تقنية تتبع الهاتف، حسبما ذكرت قناة "إن 12" الاخبارية التليفزيونية اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الاجتماع: "إذا لزم الأمر، فإن هذه الأداة ، التي سيتم رصدها بالكامل، سوف تخدمنا حال انتشار الوباء".

ويبحث نتنياهو استئناف استخدام أداة تتبع "كوفيد-19"المثير ة للجدل. ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتم الاستعانة بالخوارزميات والذكاء الاصطناعي في أنحاء العالم لمكافحة وباء فيروس كورونا الذي يهدد أرواح ملايين البشر، ولكن هناك أيضًا مخاوف من أن إجراءات المراقبة
التي تستخدم عادة ضد الإرهابيين والمجرمين ، سوف يتم الاستعانة بها لتتبع المعارضين وانتهاك خصوصية جميع الأفراد.

وفي وقت سابق العام الجاري، سمحت إسرائيل لوكالة الأمن الداخلي باستخدام تقنية التتبع لمكافحة الإرهاب في رصد من يتصلون بمصابي كورونا، ووصف النقاد تلك الخطوة بأنها سابقة خطيرة وتم وقف استخدامها بعد تراجع تفشي الفيروس.

مجلس الوزراء الإسرائيلي فيروس كورونا بنيامين نتنياهو

الخبر التالى:

الجيش الليبي: تركيا تحاول التغلغل في عدد من الدول الإفريقية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 58141

    عدد المصابين

  • 15535

    عدد المتعافين

  • 2365

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9285839

    عدد المصابين

  • 4996871

    عدد المتعافين

  • 477007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:استقرار نسبي.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الأربعاء