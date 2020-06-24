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تقرير الخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب في ٢٠١٩ يشيد بجهود الإمارات

10:31 م الأربعاء 24 يونيو 2020
تقرير الخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب في ٢٠١٩ يشيد بجهود الإمارات

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

أشاد التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، بشأن الإرهاب في ٢٠١٩، بجهود الإمارات في مكافحة الإرهاب.

وأكد التقرير أن الإمارات واصلت ملاحقة عدة أشخاص على جرائم تتعلق بالإرهاب في 2019، كما واصلت تعاونها مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية بشأن قضايا مكافحة الإرهاب؛ عبر عضويتها في التحالف الدولي لمكافحة داعش.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات شريكا أساسيا في التحالف الدولي.

واصل جهاز الأمن الحكومي مراقبة الإرهابيين المشتبه بهم في الإمارات وإحباط الهجمات الإرهابية المحتملة داخل حدودها.

كما حسنت الجمارك الإماراتية والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى أمن الحدود وعملت مع السلطات المالية لمواجهة تمويل الإرهاب.

وعمل مسؤولو حكومة الإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق مع نظرائهم الأمريكيين في مجال إنفاذ القانون لزيادة قدرات التصوير المقطعي بالإمارات.

وواصلت الإمارات دعم جهود مكافحة الإرهاب في اليمن لمواجهة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش ، بما في ذلك دعم القوات المحلية.

وأكد التقرير أنه لم ترد تقارير عن وقوع هجمات إرهابية في الإمارات عام 2019.

وزارة الخارجية الأمريكية الإرهاب الإمارات

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