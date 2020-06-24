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رئيس كوسوفو يلغي زيارة لأمريكا بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب

08:47 م الأربعاء 24 يونيو 2020
رئيس كوسوفو يلغي زيارة لأمريكا بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب

رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي

بريشتينا - (د ب أ)

أعلن ريتشارد جرينيل، المبعوث الأمريكي لمحادثات صربيا-كوسوفو، اليوم الأربعاء، أن رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي، ألغى زيارة كان من المقرر أن يقوم بها لواشنطن بعد الإعلان عن اتهامه بارتكاب جرائم حرب.

وكتب جرينيل على موقع تويتر: "أخطرنا رئيس كوسوفو للتو أنه ألغى زيارته إلى واشنطن بعد الإعلان الذي أصدره مكتب المدعي الخاص".

وأضاف: "احترم قراره بعدم حضور المناقشات حتى تتم تسوية القضايا القانونية المرتبطة بتلك الاتهامات"، وأوضح أن الاجتماع سيمضي قدما كما كان مقررا يوم السبت المقبل مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش ورئيس وزراء كوسوفو عبدالله هوتي.

رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي واشنطن جرائم حرب

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