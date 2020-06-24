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محكمة إسرائيلية تحكم بسجن أسير فلسطيني 4 مؤبدات

07:51 م الأربعاء 24 يونيو 2020
محكمة إسرائيلية تحكم بسجن أسير فلسطيني 4 مؤبدات

أرشيفية

تل أبيب - ( د ب أ)

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العسكرية، اليوم الأربعاء، قرارا بسجن الأسير عاصم البرغوثي أربعة مؤبدات.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن محكمة عوفر العسكرية غربي رام الله أدانت الأسير البرغوثي بقتل جنديين ومستوطن، بالإضافة لإصابة آخرين، خلال عمليتين منفصلتين شمالي مدينة رام الله نهاية عام 2018.

ونفّذ الأسير عاصم البرغوثي عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "جفعات اساف" شرقي رام الله يوم 13 ديسمبر 2018، أدت لمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين، بعد يوم واحد من قتل الجيش الإسرائيلي لشقيقه صالح.

واتهمت المحكمة عاصم أيضا بمشاركة شقيقه صالح بتنفيذ عملية إطلاق نار أدت إلى إصابة 10 إسرائيليين، قُتل أحدهم لاحقا، قرب مستوطنة عوفرا شرقي رام الله، قبل أسبوع من مقتل صالح.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إن حكما صدر يقضي بدفع عاصم البرغوثي مبالغ كبيرة لتعويض أسر ضحاياه والمصابين.

واعتقلت إسرائيل عاصم في قرية أبو شخيدم شمالي غرب رام الله بعد مطاردة استمرت شهرا، وفي مارس 2019، هدم جيش الاحتلال منزله.

وقبل اعتقاله الأخير، أمضى الأسير عاصم 11 عاما في السجون الإسرائيلية بتهمة الانتماء لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

المحكمة الإسرائيلية العسكرية تل أبيب إسرائيل فلسطين

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