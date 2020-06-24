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مصر تحتفظ بالمرتبة الأولى كأكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قارة أفريقيا

06:20 م الأربعاء 24 يونيو 2020
مصر تحتفظ بالمرتبة الأولى كأكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قارة أفريقيا

الأونكتاد

(وكالات):

أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأنكتاد" تقريره السنوي حول الاستثمار العالمي مؤخراً والذي يوضح احتفاظ مصر بموقع الصدارة من حيث أكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا عام 2019.

وبحسب وزارة الخارجية المصرية، فإن التقرير يشير إلى أن الاستثمارات الموجهة للقارة الأفريقية شهدت انخفاضاً بلغت نسبته 10% بالمقارنة بعام 2018، حيث تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة الدول الأفريقية باستثناء مصر التي شهدت زيادة نسبتها 11% لتصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها إلى 9 مليار دولار.

ويُعد التقرير الأممي بمثابة شهادة على نجاح وفعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في مصر، ويتوقع المراقبون استمرار وتكثيف الجهود الوطنية المبذولة لدفع معدلات النمو وتحسين مناخ الاستثمار، لا سيما في ظل التحديات الهائلة التي تفرضها جائحة كورونا على اقتصادات الدول والنظام التجاري والاقتصادي العالمي بأكمله.

الأونكتاد لأمم المتحدة للتجارة والتنمية لاستثمارات الأجنبية فريقيا صر

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