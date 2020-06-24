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محكمة أمريكية تسقط قضية مرفوعة ضد مستشار الأمن القومي السابق

06:15 م الأربعاء 24 يونيو 2020
محكمة أمريكية تسقط قضية مرفوعة ضد مستشار الأمن القومي السابق

مايكل فلين

واشنطن - (د ب أ)

قررت محكمة استئناف أمريكية، إسقاط القضية المرفوعة ضد مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، بناء على طلب من الادعاء العام.

وصدر القرار، الذي يأمر فعليا قاضي محكمة أدنى درجة بإسقاط القضية، من جانب محكمة الاستئناف في العاصمة واشنطن، رغم اعتراض أحد أعضاء هيئة المحكمة.

وطلب وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إلى فلين أمر غير معتاد.

وكان فلين أقر بالذنب في ديسمبر 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن اتصاله مع السفير الروسي سيرجي كيسيليك في إطار التحقيق الذي تولاه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في عام 2016

مايكل فلين محكمة أمريكية مستشار الأمن القومي

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