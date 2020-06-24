محكمة أمريكية تسقط قضية مرفوعة ضد مستشار الأمن القومي السابق
واشنطن - (د ب أ)
قررت محكمة استئناف أمريكية، إسقاط القضية المرفوعة ضد مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، بناء على طلب من الادعاء العام.
وصدر القرار، الذي يأمر فعليا قاضي محكمة أدنى درجة بإسقاط القضية، من جانب محكمة الاستئناف في العاصمة واشنطن، رغم اعتراض أحد أعضاء هيئة المحكمة.
وطلب وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إلى فلين أمر غير معتاد.
وكان فلين أقر بالذنب في ديسمبر 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن اتصاله مع السفير الروسي سيرجي كيسيليك في إطار التحقيق الذي تولاه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في عام 2016
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
58141
عدد المصابين
-
15535
عدد المتعافين
-
2365
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
9285839
عدد المصابين
-
4996871
عدد المتعافين
-
477007
عدد الوفيات
إعلان