العراق يسجل 79 وفاة و2200 إصابة جديدة بكورونا

بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 36702 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 79 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 1330 حالة بعد تسجيل 79 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 16814 بعد تسجيل 1062 حالة شفاء اليوم أيضا.