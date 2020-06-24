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طائرات التحالف الدولي تقتل 12 داعشيا في الموصل

06:13 م الأربعاء 24 يونيو 2020
طائرات التحالف الدولي تقتل 12 داعشيا في الموصل

طائرات التحالف الدولي

بغداد - (د ب أ)

أعلن بيان لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأربعاء مقتل 12 عنصرا من تنظيم داعش بعملية عسكرية نفذها الجهاز، بالتعاون مع طائرات التحالف الدولي جنوب شرق الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال البيان إن قوات مكافحة الإرهاب شرعت اليوم بضرب معاقل تنظيم داعش الإرهابي في جبال (قرة جوخ) قرب قضاء مخمور 90 كيلومترا جنوب شرق الموصل، بعملية نوعية مباغتة تمكن من خلالها من قتل 12 عنصرا بعد أن وجه طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي 59 ضربة جوية للكهوف والجحور التي يتحصن بها عناصر التنظيم بناء على معلومات إستخبارية دقيقة".

وقضاء مخمور من المناطق الكردية الخارجة عن إدارة إقليم كردستان أو ماتسمى بالمناطق المتنازع عليها.

طائرات التحالف الدولي بغداد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الإرهاب

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