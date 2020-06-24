طائرات التحالف الدولي تقتل 12 داعشيا في الموصل
بغداد - (د ب أ)
أعلن بيان لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأربعاء مقتل 12 عنصرا من تنظيم داعش بعملية عسكرية نفذها الجهاز، بالتعاون مع طائرات التحالف الدولي جنوب شرق الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.
وقال البيان إن قوات مكافحة الإرهاب شرعت اليوم بضرب معاقل تنظيم داعش الإرهابي في جبال (قرة جوخ) قرب قضاء مخمور 90 كيلومترا جنوب شرق الموصل، بعملية نوعية مباغتة تمكن من خلالها من قتل 12 عنصرا بعد أن وجه طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي 59 ضربة جوية للكهوف والجحور التي يتحصن بها عناصر التنظيم بناء على معلومات إستخبارية دقيقة".
وقضاء مخمور من المناطق الكردية الخارجة عن إدارة إقليم كردستان أو ماتسمى بالمناطق المتنازع عليها.
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