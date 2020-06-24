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سي إن إن: أكثر من نصف عدد الولايات الأمريكية يشهد تزايداً جديداً في إصابات كورونا

04:29 م الأربعاء 24 يونيو 2020
سي إن إن: أكثر من نصف عدد الولايات الأمريكية يشهد تزايداً جديداً في إصابات كورونا

فيروس كورونا

واشنطن- (أ ش أ):

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن أكثر من نصف عدد الولايات داخل الأراضي الأمريكية يشهد تزايداً جديداً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأوضحت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن ولاية واحدة فقط في الولايات المتحدة تشهد في الوقت الحالي انخفاضاً بنسبة 50% على الأقل في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، وهي ولاية كونيتيكت شمال شرقي البلاد.

ويتراوح، من جهة أخرى، معدل الانخفاض في عدد حالات الإصابة في 13 ولاية أمريكية ما بين 10% إلى 50%، من بينهم ولايات نيويورك، ماساتشوستس، وألاسكا.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات الأمريكية بلغ حتى الآن أكثر من 2 مليون شخص.

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Asha
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