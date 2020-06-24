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السودان يرحب بالإجراءات السعودية بخصوص الحج

03:08 م الأربعاء 24 يونيو 2020
السودان يرحب بالإجراءات السعودية بخصوص الحج

وزارة الخارجية السودانية

الخرطوم- (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية السودانية عن كامل احترامها وترحيبها بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بحصر شعيرة الحج للعام ١٤٤١هـ على المقيمين بها فقط وبأعداد محدودة نسبة للظروف الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا القرار من شأنه حفظ الأرواح والأنفس.

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وزارة الخارجية السودانية الخرطوم فيروس كورونا

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