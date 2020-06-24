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النمسا تحذر من السفر إلى ولاية شمال الراين بألمانيا بعد انتشار كورونا فيها

03:01 م الأربعاء 24 يونيو 2020
النمسا تحذر من السفر إلى ولاية شمال الراين بألمانيا بعد انتشار كورونا فيها

النمسا

فيينا- (أ ش أ):

أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن حكومته أصدرت تحذير سفر جزئيًا من المستوى الخامس إلى ولاية شمال الراين وستفاليا في ألمانيا بعد انتشار فيروس كورونا مجددا بين عمال مصنع لحوم هناك.

وقال كورتس - في تصريحات اليوم الأربعاء عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - إن النمسا تفاعلت سريعا مع أزمة انتشار فيروس كورونا مجددا في صناعة اللحوم الألمانية.

وأضاف المستشار النمساوي أن تفشي الجائحة بين مصنعي اللحوم الألمان في ولاية شمال الراين وستفاليا لفت الانتباه إلى مدى السرعة التي يمكن أن تنشأ بها أزمات وحوادث أخرى مثيرة ومشابهة.

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