وفيات كورونا في إيران تُلامس 10 آلاف

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد لتقترب من 10 آلاف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 9996، بعد تسجيل 133 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 212 ألفا، بعد تسجيل 2531 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن 2869 من المصابين في وضع صحي حرج.

كما أعلنت لاري أن عدد المتعافين تجاوز 172 ألفا، وفقا لما نقلته عنها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).