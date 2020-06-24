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البحرين والسعودية تبحثان تعزيز التعاون العسكري

01:44 م الأربعاء 24 يونيو 2020
البحرين والسعودية تبحثان تعزيز التعاون العسكري

البحرين والسعودية

المنامة- (أ ش أ):

بحث رئيس هيئة الأركان البحريني الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، مع الملحق العسكري السعودي العميد الركن فهد بن إبراهيم الثنيان، سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الأربعاء أن الجانبين بحثا أيضًا التعاون المستمر بين البلدين في المجال العسكري.

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Asha
البحرين السعودية التعاون العسكري ذياب بن صقر النعيمي فهد بن إبراهيم الثنيان

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