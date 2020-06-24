لبنان يدين القصف الصاروخي للرياض ويؤكد تضامنه مع السعودية
بيروت- (أ ش أ):
أدانت وزارة الخارجية اللبنانية القصف الصاروخي الذي تعرضت له العاصمة السعودية الرياض أمس الثلاثاء، مؤكدة تضامن لبنان حكومة وشعبا مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها.
ودعت الخارجية اللبنانية – في بيان لها اليوم – كافة الفرقاء إلى عدم التعرض للمدنيين، معتبرة أن هذه العمليات الإرهابية (استهداف العاصمة السعودية) تعد انتهاكا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتعطيلا للجهود الرامية لتحقيق السلام.
وكان ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن قد أطلقت أمس صاروخا بالستيا من مدينة صنعاء باتجاه الرياض، غير أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض الصاروخ والتصدي له.
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