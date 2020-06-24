عمان : ارتفاع عدد الحالات المتعافية من كورونا إلى 17972 حالة

مسقط- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن ارتفاع عدد حالات المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 17972 حالة.

وأكدت وزارة الصحة العمانية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- اليوم الأربعاء تسجيل 1142 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (33536) حالة بالإضافة إلى 142 وفاة.