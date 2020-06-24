عمان : ارتفاع عدد الحالات المتعافية من كورونا إلى 17972 حالة
01:35 م الأربعاء 24 يونيو 2020
مسقط- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العمانية عن ارتفاع عدد حالات المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 17972 حالة.
وأكدت وزارة الصحة العمانية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- اليوم الأربعاء تسجيل 1142 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (33536) حالة بالإضافة إلى 142 وفاة.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
58141
عدد المصابين
-
15535
عدد المتعافين
-
2365
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
9285839
عدد المصابين
-
4996871
عدد المتعافين
-
477007
عدد الوفيات
إعلان