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عمان : ارتفاع عدد الحالات المتعافية من كورونا إلى 17972 حالة

01:35 م الأربعاء 24 يونيو 2020
عمان : ارتفاع عدد الحالات المتعافية من كورونا إلى 17972 حالة

فيروس كورونا

مسقط- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن ارتفاع عدد حالات المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 17972 حالة.

وأكدت وزارة الصحة العمانية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- اليوم الأربعاء تسجيل 1142 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (33536) حالة بالإضافة إلى 142 وفاة.

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