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كورونا في المغرب: 349 إصابة جديدة ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 10693 ولا وفيات

01:32 م الأربعاء 24 يونيو 2020
كورونا في المغرب: 349 إصابة جديدة ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 10693 ولا وفيات

فيروس كورونا

الرباط- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء ، تسجيل 349 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 10693 حالة.

وقالت وزارة الصحة المغربية -في بيان - إن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 575396 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأضافت الصحة المغربية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليثبت إجمالي الوفيات عند 214 حالة .. كما تم تسجيل 19 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي تم شفاؤهم من الجائحة إلى 8426 حالة.

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