كورونا في إسرائيل: إعادة اجراءات الإغلاق في أحياء يهودية أرثوذكسية بعد ارتفاع حاد في الإصابات

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية عن تسجيل أكثر من 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، لأول مرة منذ شهر أبريل.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء رصد 459 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 السابقة (أي أكبر ارتفاع في حصيلة الإصابات منذ 22 أبريل).

وبشكل عام، سجلت في إسرائيل حتى الآن 21666 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، بما في ذلك 308 حالات وفاة و5335 حالة نشطة بينها 40 مريضا في حالة خطرة.

وعلى خلفية إعادة ارتفاع وتيرة تفشي كورونا في البلاد، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استئناف إجراءات الإغلاق الجزئي في مدينة إلعاد وعدة أحياء في مدينة طبريا لمدة أسبوع، اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء.

وأعلنت اللجنة الوزارية الخاصة تلك المناطق التي ينتمي أغلبية سكانها إلى اليهود الأرثوذكس مناطق موبوءة، على خلفية زيادة عدد الإصابات فيها، وفرضت قيودا على حركة النقل فيها وحظرت دخول هذه المناطق والخروج منها إلا لغرض العمل أو التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

كما حظرت الحكومة أي تجمعات بمشاركة أكثر من 50 شخصا في هذه المناطق، مع إقامة سبع نقاط تفتيش في طبريا وعند أطرافها.

وحذر فريق عمل خاص بالجيش الإسرائيلي اليوم من أن 20% من حالات الفيروس النشطة في البلاد حاليا هي لأبناء الجالية اليهودية الأرثوذكسية وتعود 14% من الإصابات الجديدة إلى خمسة أماكن فقط.