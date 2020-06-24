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غارات صاروخية على سوريا ودمشق تتهم إسرائيل

11:28 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
غارات صاروخية على سوريا ودمشق تتهم إسرائيل

غارات صاروخية على سوريا

دمشق- (بي بي سي):

قالت الحكومة السورية إن غارات صاروخية طالت ثلاث محافظات مساء أمس ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة أخرين عوضا عن أضرار مادية، حسب بيانات رسمية.

وذكر بيان عسكري أن صواريخ طالت مواقع عسكرية تابعة للقوات الحكومية في التاسعة من مساء أمس الثلاثاء في منطقة كباجب في ريف دير الزور شرقي سوريا، إضافة إلى مواقع أخرى في بادية السخنة.

وتزامن القصف الصاروخي مع غارات صاروخية استهدفت مواقع للقوات الحكومية في تل الصحن قرب بلدة صلخد في ريف السويداء جنوب سوريا، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة فضلاً عن أضرار مادية.

وقال الجيش السوري إن غارات صاروخية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية حكومية في السلمية والصبورة في ريف حماه الشرقي وسط سورية لكنها سببت أضراراً مادية فقط، حسب بيان عسكري.

وأشار البيان إلى أن "الدفاعات الجوية السورية أسقطت العديد من الصواريخ المعادية خلال الغارات على المحافظات السورية الثلاث".

هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.

هذا المحتوى من

BBC
غارات صاروخية سوريا إسرائيل الحكومة السورية دمشق

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