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روسيا تحتفل بعيد النصر وتقيم عرضا عسكريا في الساحة الحمراء

11:04 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
روسيا تحتفل بعيد النصر وتقيم عرضا عسكريا في الساحة الحمراء

عرض عسكري روسي - ارشيفية

وكالات:

في الذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى يقام الاستعراض العسكري في موسكو والعديد من المدن الروسية اليوم الأربعاء، ويشارك نحو 14 ألف جندي في استعراض النصر في موسكو، وستحلق في سماء العاصمة والساحة الحمراء 75 طائرة حربية ومروحية، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وسيستمر مرور المجموعات المشاركة والمعدات الحربية ساعة ونصف الساعة تقريبا. وستمر خلال ذلك معدات حربية من زمن الحرب العالمية الثانية بما فيها دبابات T-34 الشهيرة، وكذلك أحدث المعدات العسكرية البرية والجوية الروسية. وتشارك مجموعات من 13 دولة، في الاستعراض العسكري في موسكو.

في 26 مايو، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقاء مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، أن استعراض النصر سيجري في 24 يونيو، وهو اليوم الذي تم فيه استعراض النصر التاريخي في عام 1945.

وأوعز بوتين لوزير الدفاع، باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المشاركين في الاستعراض من أية مخاطر وبائية.

وتقام الفعاليات الاحتفالية في 28 مدينة روسية وهي المدن البطلة والمدن حيث تقع قيادات الدوائر العسكرية والجيوش والأساطيل الحربية.

ويصل قادة الدول الأجنبية، إلى موسكو للمشاركة في الاحتفالات المكرسة للذكرى الـ 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

ووصل إلى العاصمة الروسية للمشاركة في الاحتفال، رئيس أبخازيا أصلان بجزانيا، ورئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف، ورئيس مولدوفا إيغور دودون، ورئيس صربيا ألكسندر فوكيتش، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، والعضو الصربي في رئاسة البوسنة والهرسك ميلوراداي دوديك جينبيكوف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، ورئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف.

روسيا عرض عسكري الساحة الحمراء

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