أستراليا تعلن عن أول حالة وفاة بكورونا منذ أكثر من شهر

سيدني- (أ ش أ):

أعلنت أستراليا، اليوم الأربعاء، عن أول وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ أكثر من شهر، وهي لرجل في الثمانينات من العمر توفي الليلة الماضية بولاية فيكتوريا.

وذكرت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية أن فيكتوريا سجلت 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأن السلطات حذرت من أن المصابين بالفيروس ينقلون العدوى بمعدل متزايد.

وبعد تسجيل الإصابات الجديدة ليل الثلاثاء، يرتفع مجمل الإصابات إلى نحو 1900 بعد تسجيل 17 حالة يوم الثلاثاء و16 حالة في اليوم السابق.

وقالت جيني ميكاكوس وزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا إن كل شخص مصاب بالفيروس ينقل العدوى الآن إلى أكثر من شخصين في المتوسط.

وأشارت الصحيفة الاسترالية إلى تضاعف معدل العدوى في الأسبوع الماضي، إذ أكدت الحكومة من قبل ضرورة أن يظل معدل العدوى دائمًا أقل من واحد.

وتعد أحدث وفاة هي الأولى في ولاية فيكتوريا منذ أكثر من شهر، والوفاة العشرين في الولاية حتى الآن منذ اندلاع أزمة كورونا.

ولا تزال انتقادات معالجة حكومة الولاية للوباء تتصاعد، حيث يلوح في الأفق خطر موجة ثانية للفيروس.