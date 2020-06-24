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55 حالة.. طوكيو تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا منذ شهر

10:28 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
55 حالة.. طوكيو تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا منذ شهر

فيروس كورونا

طوكيو- (د ب أ):

أعلنت حكومة مقاطعة طوكيو، الأربعاء، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي للإصابات يتم تسجيله منذ مطلع مايو.

كما أعلنت حكومة مقاطعة سايتاما المجاورة اليوم تسجيل 12 حالة إصابة جديدة، وهو أيضا أعلى معدل يومي منذ مطلع مايو.

وانتهت حالة الطوارئ الخاصة بمواجهة فيروس كورونا انتهت في طوكيو وسايتاما وثلاث مقاطعات أخرى في أواخر أمايو، وكانت هذه هي آخر 5 مناطق تخضع لقيود.

وحتى الأربعاء، سجلت اليابان 18,755 حالة إصابة بكورونا، من بينها 712 حالة على متن سفينة سياحية كان تم فرض حجر عليها بالقرب من طوكيو في فبراير، و978 حالة وفاة، وفقا لإحصاءات هيئة الإذاعة اليابانية.

ورفعت اليابان قيود السفر عبر المقاطعات الجمعة الماضية رغم الاستمرار في تسجيل عشرات الحالات اليومية من الإصابة بفيروس كورونا.

وعاد مسافرو الرحلات الطويلة إلى المطارات ومحطات القطارات.

فيروس كورونا طوكيو هيئة الإذاعة اليابانية

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