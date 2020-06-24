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عدد المتعافين من كورونا في العالم يتجاوز 5 ملايين

03:10 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
عدد المتعافين من كورونا في العالم يتجاوز 5 ملايين

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):
بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم 5 ملايين و36 ألفا و723 شخصا، حتى صباح اليوم الأربعاء.
وبحسب بيانات موقع وورلد ميترز، بلغ إجمالي عدد المصابين في العالم 9 ملايين و343 ألفا و297 شخصا.

كما بلغت الوفيات 478 ألفا و920 حالة.

وتأتي الولايات المتحدة في صدارة دول العالم من حيث أعداد الإصابات والوفيات، بمليونين و424 ألفا و168 إصابة، إلى جانب 123 ألفا و473 وفاة.

بينما تأتي البرازيل في المركز الثاني ثم روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وبيرو تباعا.

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