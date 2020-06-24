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غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية وسط سوريا

01:32 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية وسط سوريا

غارات جوية

دمشق - (د ب أ):
قصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع في محافظة حماة وسط سوريا ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية إن "القصف الإسرائيلي استهدف مطار حماة العسكري غرب المدينة، إضافة إلى مواقع أخرى في منطقة السلمية ومنها معمل البصل ومواقع اخرى في منطقة السلمية".

من جانبها قالت مصادر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "سقط أكثر من 15 عنصرا من القوات الحكومية السورية بين قتلى وجرحى في قصف طال الفوج 46 بريف حماة الغربي".

وأكدت المصادر أن "المواقع التي تم استهدافها في منطقة السلمية ومنها معمل البصل ومركز الأعلاف في بلدة عقيربات شمال مدينة السلمية والمركز الثقافي في بلدة الصبورة شرق السلمية هي مواقع للقوات الإيرانية".

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية أصابت عددا من "الأهداف المعادية" وأسقطتها في ريف حماة.

غارات جوية طائرات حربية مواقع عسكرية سوريا

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