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محادثات أمريكية روسية محتملة فى يوليو المقبل حول الحد من التسلح

12:49 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
محادثات أمريكية روسية محتملة فى يوليو المقبل حول الحد من التسلح

الولايات المتحدة وروسيا

فيينا - (د ب أ)

ذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه من المحتمل أن تستأنف الولايات المتحدة وروسيا محادثات الحد من التسلح في يوليو المقبل، على أقرب تقدير وفى أسرع وقت ممكن بعد أن أسفرت المباحثات في فيينا عن إحراز تقدم كاف لمواصلة التفاوض بشأن مخزونات الأسلحة النووية .

ومن المقرر أن تنتهي فترة العمل بمعاهدة ستارت الجديدة بين واشنطن وموسكو في فبراير، وقد يؤدي الإخفاق في تمديد الاتفاقية النووية أو الاتفاق على معاهدة جديدة إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الأسلحة النووية.

وأصرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشاركة الصين في المحادثات حتى تتمكن من المضي قدما، وهو الشرط الذي ترفضه موسكو.

ونقلت الوكالة عن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي "مارشال بيلينجسلي " في إفادة صحفية بالعاصمة النمساوية قوله إنه سيكون هناك اجتماع بمجرد إحراز مجموعات العمل لتقدم عملى وملموس .

وأضاف "وبشكل مثالي، فإن ذلك يمكن أن يحدث، من وجهة نظري، في نهاية شهر يوليو أو أوائل أغسطس".

الولايات المتحدة روسيا الحد من التسلح

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