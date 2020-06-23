الخزانة الأمريكي تتوقع تمرير حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة الشهر المقبل

واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تبحث حاليا حزمة تحفيز اقتصادي جديدة مع أعضاء الكونجرس الذين قد يمررونها خلال الشهر المقبل.

وأضاف منوتشين خلال مؤتمر "بلومبرج إنفست جلوبال" الذي تم عقده عبر الإنترنت، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية تدرس بجدية حزمة التحفيز الجديدة، مشيرا إلى أنه يتوقع خروج الاقتصاد الأمريكي من دائرة الركود بنهاية العام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الرئيس ترامب يدرس إطلاق دفعة جديدة من أموال التحفيز الاقتصادي في إطار حزمة إنقاذ جديدة من المتوقع طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضافت بلومبرج أن إدارة الرئيس ترامب تبحث بشكل سري حاليا حزمة تحفيز جديدة بقيمة تريليون دولار بهدف دفع الاقتصاد الأمريكي إلى النمو في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد منوتشين أنه والرئيس لا يميلان إلى إغلاق الاقتصاد مجددا إذا تفشت موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد. وأشارت إلى أنه عندما تم إغلاق الاقتصاد في مارس الماضي، كانت المستشفيات عاجزة عن استيعاب أعداد المرضى الضخمة وكان هناك نقص شديد في أجهزة التنفس الاصطناعي، أما الآن فالموقف مختلف.

وكان إغلاق الاقتصاد الأمريكي خلال مارس وأبريل الماضيين، قد أدى إلى فقد أكثر من 40 مليون أمريكي لوظائفهم.

واجتمع منوتشين في وقت سابق من اليوم مع الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ والذين يدرسون ما إذا كانت حزمة التحفيز الجديدة ستشمل أيضا صرف دفعة مالية جديدة مباشرة للأسر الأمريكية.

وقال منوتشين عقب لقائه من أعضاء الكونجرس "نريد أن نأخذ وقتنا ونضمن التفكير بعمق" في حزمة الإجراءات الجديدة.