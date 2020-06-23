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الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز 2.3 مليون حالة

11:26 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز 2.3 مليون حالة

سيارة إسعاف مصابي كورونا في الولايات المتحدة

(وكالات):

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و302 ألف و288 شخصًا بزيادة 26643 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 410 ليصل الإجمالي إلى 120333 وفاة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 22 يونيو مقارنة بالتقرير الصادر يوم الاثنين، بحسب وكالة "رويترز".

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

الولايات المتحدة فيروس كورونا كوفيد-19

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