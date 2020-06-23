مصر تدين حادث الطعن في بلدة ريدينج البريطانية
(وكالات):
أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات حادث الطعن الذي وقع في بلدة ريدينج البريطانية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.
وأعربت مصر عن التعازي والمواساة لأسر الضحايا وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة على وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب بريطانيا في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
كما جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب البغيضة، والتصدي لمثل تلك الأعمال الخسيسة التي تستهدف أمن واستقرار الشعوب حول العالم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
58141
عدد المصابين
-
15535
عدد المتعافين
-
2365
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
9285839
عدد المصابين
-
4996871
عدد المتعافين
-
477007
عدد الوفيات
إعلان