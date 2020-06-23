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مصر تدين حادث الطعن في بلدة ريدينج البريطانية

10:19 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
مصر تدين حادث الطعن في بلدة ريدينج البريطانية

وزارة الخارجية المصرية

(وكالات):

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات حادث الطعن الذي وقع في بلدة ريدينج البريطانية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

وأعربت مصر عن التعازي والمواساة لأسر الضحايا وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة على وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب بريطانيا في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

كما جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب البغيضة، والتصدي لمثل تلك الأعمال الخسيسة التي تستهدف أمن واستقرار الشعوب حول العالم.

وزارة الخارجية المصرية حادث طعن بلدة ريدينج

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