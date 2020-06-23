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تويتر يخفي تغريدة لترامب ويعتبرها "انتهاكا لقواعده"

10:10 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
تويتر يخفي تغريدة لترامب ويعتبرها "انتهاكا لقواعده"

دونالد ترامب

وكالات

أخفى موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا إياها "مسيئة" وتنتهك قواعد الموقع، حسبكا ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وقال تويتر: "لقد وضعنا إشعارًا بالصالح العام على هذه التغريدة لانتهاكها سياستنا ضد السلوك التعسفي، على وجه التحديد، ووجود تهديد بالضرر ضد مجموعة محددة".

وكان الرئيس ترامب، وجه أمس الثلاثاء، تحذيرا شديد اللهجة للمتظاهرين في العاصمة واشنطن، مهددا باستخدام القوة إذا حاولوا إنشاء منطقة لهم على غرار ما جرى في سياتل بولاية واشنطن.

وكتب ترامب على تويتر "لقد فوضت إلى الحكومة الفدرالية اعتقال أي شخص قام بتخريب أو تدمير أي نصب أو تمثال أو أي ممتلكات اتحادية أخرى في الولايات المتحدة مع (عقوبة) بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات".

وأضاف "يتم اتخاذ هذا الإجراء على الفور، ولكن يمكن استخدامه أيضا بأثر رجعي للتدمير أو التخريب الذي حدث بالفعل. لن تكون هناك استثناءات!".

وأكّد ترامب "لن تكون هناك أبدا منطقة حكم ذاتي في واشنطن العاصمة ما دمت رئيسكم. إذا حاولوا فسنقابلهم بقوة جدية".

واعتبر تويتر، تغريدة الرئيس ترامب، انتهاكا لقواعده.

ترامب دونالد ترامب تويتر

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