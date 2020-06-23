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غارات جوية إسرائيلية على دير الزور والسويداء بسوريا

10:01 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
غارات جوية إسرائيلية على دير الزور والسويداء بسوريا

طائرة حربية اسرائيلية

دمشق - (د ب أ)

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواقع للقوات السورية في محافظتي دير الزور شرق سورية والسويداء جنوبها.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور".

وقالت مصادر في المعارضة السورية إن "الطيران الإسرائيلي استهدف بعدة صواريخ مواقع للقوات الإيرانية في منطقة تل الصحن بريف السويداء الشرقي في المثلث القريب من الحدود السورية العراقية ومنطقة كباجب بريف دير الزور".

وأكدت المصادر لـ"د.ب.أ" أن :"أكثر من 13 سيارة انطلقت من مدينة دير الزور باتجاه منطقة كباجب على طريق دمشق دير الزور لإسعاف الجرحى جراء القصف".
وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض مناطق ريف السويداء لقصف جوي إسرائيلي.

وأوردت وكالة الأنباء السورية، اليوم، أن الدفاعات الجوية تتصدى لغارات في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور.

الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية إسرائيلية سوريا

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