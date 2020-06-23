سوريا تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 8 حالات
دمشق - ( د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 8 حالات من الإصابات المؤكدة، مما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 94 حالة .
وقالت الوزارة إن عدد الإصابات الجديدة 12 حالة من بين 123 طالبا دخلوا من لبنان لتقديم امتحاناتهم وتم أخذ مسحات لهم ووضعهم في الحجر الصحي منذ دخولهم.
وبلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم 231 حالة إصابة مؤكدة شفيت منها 94 حالة وتوفيت 7 حالات.
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