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إسرائيل تعلن عددا من بؤر تفشي كورونا "مناطق محظورة"

09:48 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
إسرائيل تعلن عددا من بؤر تفشي كورونا "مناطق محظورة"

فيروس كورونا في إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن وزراء إسرائيليون، أن عددا من بؤر تفشى فيروس كورونا المستجد، والتى سجلت معدلات مرتفعة للإصابة بالفيروس، هى مناطق محظورة اليوم الثلاثاء.

وقررت لجنة وزارية اعتبار مدينة إلعاد بوسط البلاد والعديد من الأحياء في مدينة طبرية شمالي البلاد مناطق محظورة لمدة سبعة أيام، ابتداء من غد الأربعاء.

وجاء القرار، بناء على توصية من وزارة الصحة، فيما ارتفعت أعداد الإسرائيليين المصابين بكورونا في الأيام القليلة الماضية، مما دفع مستشفيات البلاد إلى إعادة فتح عنابر رعاية مرضى فيروس كورونا أمس الأول الأحد.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان أن الحكومة تبحث أيضا إمكانية عزل مناطق إضافية.

وقال: "إن الطريق الأسلم لوقف هذه الجائحة هو أن يرتدي جميع مواطني إسرائيل أقنعة (وجه واقية) ويحافظوا على مسافة (بين بعضهم البعض)".

وبحسب بيانات وزارة الصحة، تم تسجيل 21247 حالة إصابة بالفيروس، حتى مساء اليوم الثلاثاء تعافى منهم 15860. وسجلت الوزارة إجمالي 308 حالة وفاة بسبب الفيروس.

إسرائيل فيروس كورونا مناطق محظورة

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