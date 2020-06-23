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الحكومة اليمنية تدين هجمات الحوثيين على المدن السعودية

09:24 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
الحكومة اليمنية تدين هجمات الحوثيين على المدن السعودية

راجح بادي

عدن - أ ش أ

أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات، تجدد الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على المدن السعودية من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة راجح بادي - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إن هذه الهجمات تكشف حقيقة هذه المليشيات الإرهابية ومزاعمها عن السلام، وتضعها على المحك أمام الرأي العام الإقليمي والدولي.

وأكدت الحكومة اليمنية، وقوفها بجانب الأشقاء في المملكة السعودية، وتأييدها المطلق لحق المملكة في الدفاع عن نفسها ومواجهة الصلف الحوثي الإرهابي المدعوم من إيران.

ونوهت الحكومة اليمنية، بأن استمرار هذه الهجمات وبصورة متكررة ضد الأشقاء في المملكة، يؤكد حقيقة هذه المليشيات التي باتت تعمل كذراع للحرس الثوري وأداة من أدواته العابثة في المنطقة.

وأشار بادي، إلى أن استمرار الهجمات ضد المدن السعودية، يجلي الستار عن نوايا هذه المليشيات الإجرامية تجاه جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وهي الجهود التي لم تؤمن بها هذه المليشيات في أي يوم من الأيام، ولم تقابلها سوى بمزيد من التصعيد وارتكاب الجرائم بحق المدنيين.

ودعت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى إدانة هذه الاعتداءات والجرائم وإجبار المليشيات الانقلابية على الكف عن استهداف المدن والمجمعات والمنشآت المدنية داخل اليمن والمملكة العربية السعودية.

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