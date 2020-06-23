الأردن: استئناف رحلات الجسر العربي لمصر ذهاباً فقط
العقبة - أ ش أ
أعلنت شركة الجسر العربي، استئناف رحالاتها واستئناف تشغيل خط العقبة – نوبيع ذهاباً فقط، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل من خلال رحلات منتظمة.
ودعت الشركة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الثلاثاء، جميع المصريين المتواجدين على أراضي المملكة وكذلك غير المصريين الحاصلين على موافقة مسبقة من الجهات المعنية في مصر والراغبين بالسفر إلى مصر الحجز من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال المكاتب السياحية المعتمدة.
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