أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

الجمعية الوطنية الفنزويلية تعين نائبا عاما جديدا بإدارة زعيم المعارضة

08:29 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
الجمعية الوطنية الفنزويلية تعين نائبا عاما جديدا بإدارة زعيم المعارضة

خوان جوايدو

كاراكاس - (د ب أ)

عينت الجمعية الوطنية الفنزويلية، المحامي إنريكي سانشيز فالكون نائبا عاما جديدا في حكومة الطوارىء التابعة لزعيم المعارضة خوان جوايدو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وحل سانشيز محل خوسيه إجناسيو هيرنانديز، الذي استقال من منصبه في 28 مايو.

وكان سانشيز، أستاذ القانون الدستوري في جامعة فنزويلا المركزية، مستشارا قانونيا للجمعية الوطنية منذ فبراير 2019.

وقال جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية، في جلسة للبرلمان عبر البث بالإنترنت: "إن إنريكي خوسيه سانشيز فالكون محام بارز. نحن على يقين من أن لدينا رجلا عظيما، تمام مثلما أدى خوسيه إجناسيو هيرنانديز عملا رائعا".

خوان جوايدو كاراكاس الجمعية الوطنية الفنزويلية

الخبر التالى:

السعودية: لاعودة للأجانب إلى المملكة إلا بعد انتهاء كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 56809

    عدد المصابين

  • 15133

    عدد المتعافين

  • 2278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9128663

    عدد المصابين

  • 4888837

    عدد المتعافين

  • 472235

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:9 قرارات للجامعة العربية بشأن سد النهضة (نص كامل)