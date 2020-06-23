ترامب: سأصدر أمرا تنفيذيا لحماية الآثار من الإزالة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه سيصدر أمرا تنفيذيا لحماية الآثار التي تخضع لتدقيق جديد في الوقت الذي يزيل فيه المحتجين في أمريكا تماثيل من زمن العبودية، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة جورج فلويد في ٢٥ مايو الماضي.

وعارض ترامب، كثيرا إزالة المعالم الأثرية لقادة الكونفدرالية أو غيرها الخاصة بالتاريخ الأمريكي.

وقال ترامب في تعليقه لدى مغادرته البيت الأبيض في رحلة إلى أريزونا "سأحصل على أمر تنفيذي قريبًا، وكل ما سيفعله حقًا هو تعزيز ما هو موجود بالفعل، ولكن بطريقة أكثر اتساقًا".

كان ترامب قد غرد في وقت متأخر من يوم الاثنين أن أولئك الذين حاولوا إسقاط تمثال للرئيس أندرو جاكسون في لافاييت بارك، سيواجهون 10 سنوات في السجن بموجب قانون الحفاظ على ذكرى المحاربين القدامى.