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تعرف على نوع وسعر طلاء أظافر الملكة إليزابيث

10:00 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
تعرف على نوع وسعر طلاء أظافر الملكة إليزابيث

الملكة اليزابيث

كتبت – نور إبراهيم:

تطل الملكة إليزابيث الثانية دائمًا بإطلالات مميزة تلفت الأنظار حتى وإن كانت في حشد كبير فتكون ظاهرة بألوانها الزاهية الجذابة، وبقبعتها التي تتناسب دائمًا مع ملابسها.

اعتادت إليزابيث أن تظهر دائمًا بمكياج بسيط يظهر وجهها على طبيعته، كما أنها تختار دائمًا ألوان المانكير الهادئة "النيود" التي لا تظهرها وكأنه لون أظافرها الحقيقي.

وبالرغم من أنها ملكة وبإمكانها أن تصل إلى أفضل المصممين والمحترفين في العناية بالأيدي ولكنها اختارت أن تضع طلاء أظافر منذ 28 عاما يمكن لأي شخص الحصول عليه بسهولة، وفقًا لما ذكر موقع "the list".

واختارت إليزابيت طلاء أظافر باللون الوردي الخفيف الذي يشبه لون حذاء الباليرينا من العلامة الشهيرة "إيسي" وسعره لا يتعدى 9 دولار.

لوحظ طلاء الأظافر في المرات التي ظهرت فيها أيدي الملكة دون قفازات وبدت وكأنها لم تضع أي لون من طلاء الأظافر، وكان سبب اختيارها له أنه خفيف وغير ظاهر.

الملكة إليزابيث طلاء أظافر

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