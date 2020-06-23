زلزال قوي يضرب مناطق وسط وجنوبي المكسيك
مكسيكو سيتى - ( د ب أ )
أعلنت الهيئة الوطنية المكسيكية لرصد الزلازل، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 5ر7 درجة بحسب مقياس ريختر للزلازل ضرب مناطق وسط وجنوبى المكسيك.
ولم ترد على الفور أى تقارير عن وقوع إصابات بين السكان أو أضرار مادية .
ووقع مركز الزلزال على بعد 23 كيلومترا جنوب شرقي كروسيسيتا قبالة ساحل ولاية أواكساكا.
وشعر سكان العاصمة مكسيكو سيتي بالزلزال، حيث خرج الكثيرون إلى الشوارع تاركين منازلهم بعد تفعيل آلية التنبيه والإنذار .
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
56809
عدد المصابين
-
15133
عدد المتعافين
-
2278
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
9128663
عدد المصابين
-
4888837
عدد المتعافين
-
472235
عدد الوفيات
إعلان