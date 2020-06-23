أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

زلزال قوي يضرب مناطق وسط وجنوبي المكسيك

06:46 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
زلزال قوي يضرب مناطق وسط وجنوبي المكسيك

نتيجة زلزال - ارشيفية

مكسيكو سيتى - ( د ب أ )

أعلنت الهيئة الوطنية المكسيكية لرصد الزلازل، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 5ر7 درجة بحسب مقياس ريختر للزلازل ضرب مناطق وسط وجنوبى المكسيك.

ولم ترد على الفور أى تقارير عن وقوع إصابات بين السكان أو أضرار مادية .

ووقع مركز الزلزال على بعد 23 كيلومترا جنوب شرقي كروسيسيتا قبالة ساحل ولاية أواكساكا.

وشعر سكان العاصمة مكسيكو سيتي بالزلزال، حيث خرج الكثيرون إلى الشوارع تاركين منازلهم بعد تفعيل آلية التنبيه والإنذار .

زلزال المكسيك

الخبر التالى:

السودان يُعد قوانين لمعالجة ثغرات جرائم التهريب وتخريب الاقتصاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 56809

    عدد المصابين

  • 15133

    عدد المتعافين

  • 2278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9128663

    عدد المصابين

  • 4888837

    عدد المتعافين

  • 472235

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:من السبت.. قرارات الحكومة للتعايش مع كورونا