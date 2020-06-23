تونس تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا
تونس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الثلاثاء عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبقى إجمالي عدد الإصابات 1159 إصابة.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية إلى أنه تم تسجيل 1023 حالة شفاء و50 حالة وفاة و86 حالة إصابة مازالت حاملة للفيروس.
ولفت البيان إلى أنه تم إجراء 67456 تحليلا مخبريا منذ ظهور الوباء في تونس شهر مارس الماضي
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