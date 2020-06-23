ترامب: الفحوصات تسببت في زيادة أعداد إصابات بكورونا

واشنطن - (د ب أ)

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقليل من المخاوف بشأن تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، زاعما أن تزايد الاختبارات هو السبب في الزيادة في حالات الإصابة، إلا أن الحكام في الولايات المتضررة أعربوا عن قلق أكبر.

وقال ترامب للصحفيين في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، "السبب في تسجيل حالات أكثر من الدول الأخرى هو أننا نجرى اختبارات أكثر كثيرا".

وجاءت تصريحات ترامب قبل عقد جلسة استماع في مقر الكونجرس "كابيتول هيل" بشأن فيروس كورونا، حيث سيكون الشاهد الرئيس هو أنتوني فاوتشي، كبير مسؤولي الأمراض المعدية والذي يحظى بثقة الشعب الأمريكي خلال فترة تفشي وباء كورونا، الذي أودى بحياة 120 ألف شخص وأصاب أكثر من 2 مليون و300 ألف شخص في الولايات المتحدة.

كما سيدلي مسؤولون بارزون آخرون بشهادتهم في الجلسة.

واعترف حكام ولايات أخرى مثل تكساس وفلوريدا بتزايد حالات الإصابة بالفيروس ولكن ليس فقط بسبب توسيع الاختبارات.