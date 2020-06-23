بريطانيا: رفع القيود على نشاطات اقتصادية وثقافية اعتبارا من 4 يوليو

لندن- (بي بي سي):

سيسمح للمطاعم والحانات والفنادق وصالونات الحلاقة في إنجلترا بإعادة فتح أبوابها في الرابع من يوليو المقبل، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

كذلك أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أن القرار الحكومي يشمل أيضا الملاعب ودور السينما والمكتبات.