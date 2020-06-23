قطر تسجل 1176 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الثلاثاء، تسجيل 1176إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الاصابات في البلاد 89,579 حالة .

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة اليوم ليستقر إجمالي عدد الوفيات في البلاد عند 99حالة وفاة.

كما أشارت إلى تسجيل 1545 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 71501 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4371 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 328941.

وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.