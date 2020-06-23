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كورونا في سويسرا: 31 ألفا و310 إصابات و1956 وفاة

02:54 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
كورونا في سويسرا: 31 ألفا و310 إصابات و1956 وفاة

أرشيفية

زيوريخ- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد-19) في سويسرا إلى 31,310 حالات حتى الساعة السابعة والنصف صباح الثلاثاء بتوقيت زيوريخ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغت 1956 حالة. وتعافى 29 ألف شخص من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 17 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في سويسرا.

فيروس كورونا زيوريخ سويسرا

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