تأجيل محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق بتهم فساد

جوهانسبرج- (د ب أ):

تأجلت، الثلاثاء، إجراءات محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق، جاكوب زوما، بتهم فساد تعود لعقود، وتتعلق بشركة الأسلحة الفرنسية تاليس.

وتم تأجيل إجراءات المحاكمة إلى 8 سبتمبر المقبل حتى تكون القضية "موثقة وجاهزة للمحاكمة".

وحضر زوما، مرتديا كمامة سوداء التزاما بقواعد مكافحة وباء كورونا، إلى محكمة بيترماريتزبرج العليا لحضور المحاكمة التي استؤنفت اليوم.

وقدم محامو زوما شهادة طبية قبلتها القاضية كيت بيلاي.

وكان من شأن عدم حضور زوما إلى المحكمة اليوم أن يتعرض للاعتقال، حيث لم يحضر في مرة سابقة وتعلل بالمرض.

ونتيجة لحضور زوما اليوم، تم إلغاء مذكرة اعتقال كان أصدرها أحد القضاة في شباط/فبراير بعد عدم حضوره للمحكمة آنذاك.

وتعود القضية إلى عام 1999 وتتعلق باتهامات بتلقي رشاوى في صفقة سلاح بمليارات الدولارات عندما كان زوما يشغل منصب نائب رئيس البلاد. وتم تأجيلها عدة مرات لأسباب، بينها تفشي وباء كورونا الذي فرض قيودا على جلسات المحاكمة والتجمعات وسفر الموكلين الدوليين.

ويقول محامو زوما إنه يجب إسقاط هذه التهم بحق موكلهم /78 عاما/ بسبب التدخل السياسي والتأخير غير المنطقي في إجراءات المحاكمة.

وردت هيئة الادعاء العام بالقول إن هناك مصلحة عامة واضحة في ضمان إجراء عملية التقاضي، وإنه ليس هناك دليل على وجود دوافع سياسية وراء التهم.