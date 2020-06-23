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أكثر من 1100 حالة.. الفلبين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

02:08 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
أكثر من 1100 حالة.. الفلبين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

فيروس كورونا

مانيلا- (د ب ا):

سجلت الفلبين، الثلاثاء، أكثر من 1100 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة 32 ألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل تسع حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 1186 حالة.

ويأتي ارتفاع حالات الإصابة بعد 100 يوم من فرض الحكومة إجراءات إغلاق على جزيرة لوزون المكتظة بالسكان ومناطق أخرى عالية الخطورة في منتصف شهر آذار/مارس الماضي.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روساريو فيرجيري إن تطبيق القيود خلال الـ100 يوم الماضية " أعطى الدولة الوقت الكافي للاستعداد وتعزيز قدرة النظام الصحي" للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت الحكومة قد خففت تدريجيا إجراءات الاغلاق المفروضة على لوزون ، وتشمل العاصمة مانيلا، ومناطق أخرى من البلاد، ولكن السلطات مازالت تطالب المواطنين بعدم الخروج إلى للضرورة.

وفي مدينة سيبو بوسط الفلبين، حيث ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، انتقد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي المواطنين، وقال إنهم ينصاعون للقواعد ببطء.

وقال في خطاب متلفز أمس الاثنين" في الوقت الذي يبقى فيه الجمع في منازلهم في سيبو، هناك أشخاص مازالوا يتجولون على متن دراجاتهم البخارية"، مضيفا " في تقرير وصلني من الجيش، علمت أن المواطنين مازالوا يتجولون يوميا".

دافع الرئيس الفلبيني عن وزير الصحة في البلاد، وسط تحقيق في ادعاءات بوجود مخالفات في استجابة الحكومة لتفشي فيروس كورونا.

وقال دوتيرتي ، إنه واثق من أن وزير الصحة، فرانسيسكو دوكي، لا غبار عليه وغير متورط في ادعاءات تتعلق بشراء الوزارة لمعدات اختبار باهظة الثمن.

وأضاف: "أنا متأكد للغاية وأراهن بسمعتي على الوزير دوكي، بأنه لم يسرق أي شيء .. لا يمكنه فعل ذلك لأن دوكي غني بالفعل. لديه مستشفى ولديه مدرسة ولديه كل شيء".

وأعلنت السلطات الأسبوع الماضي عن تشكيل فرق تحقيق للنظر في "الحالات الشاذة" المزعومة التي ارتكبها مسؤولون وموظفون في وزارة الصحة وسط جائحة فيروس كورونا.

وينظر التحقيق ، الذي يمكن أن يؤدي إلى اتهامات جنائية أو إدارية، في الشراء المزعوم لمعدات اختبار باهظة الثمن وتأخير شراء معدات الحماية الشخصية للعاملين في مجال الصحة ، وتأخير الإبلاغ عن الوفيات والحالات المؤكدة.

وقال دوكي والوزارة إنهما على استعداد للتعاون مع التحقيق.

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فيروس كورونا الفلبين كوفيد 19

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