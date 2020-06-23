اليونسكو تحذر من تبعات فيروس كورونا على التعليم
باريس- (بي بي سي):
قالت الأمم المتحدة إن تفشي فيروس كورونا فاقم من مشكلة عدم توفير التعليم لعدد من الأطفال، حيث لم تتمكن الكثير من الدول الفقيرة من دعم الأطفال المحرومين أثناء تفشي الوباء.
ودعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الدول إلى تقديم المساعدة للطلاب المحرومين بعد استئناف الدراسة.
وقالت المنظمة إن أقل من 10 بالمائة من دول العالم بها قوانين تساعد في توفير التعليم لجميع الأطفال مشيرة إلى أن النوع واللغات والعقائد يمكن أن تكون عوامل تقف وراء في عدم توفير التعليم لجميع الأطفال.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
56809
عدد المصابين
-
15133
عدد المتعافين
-
2278
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
9128663
عدد المصابين
-
4888837
عدد المتعافين
-
472235
عدد الوفيات
إعلان